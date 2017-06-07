Москва, 7 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В России по данным на 5 июня 2017 года валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составил 357 тыс. тонн, что на 42,2% выше уровня 2016 года (251 тыс. тонн), сообщили в Минсельхозе РФ.

Онищенко Дмитрий Теплицы

Собрано 270,2 тыс. тонн огурцов, 80,8 тыс. тонн томатов и 6 тыс. тонн прочих овощных культур.

В 2017 году в России планируется построить и модернизировать не менее 160 га зимних теплиц. Предполагается, что это позволит нарастить объем производства овощей на 120 тыс. тонн и достигнуть отметки в 930 тыс. тонн в год.

Напомним, что в 2016 году этот показатель составил 813,6 тыс. тонн, что на 14,6% выше уровня 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, «чтобы реализовать поставленные задачи по импортозамещению в ближайшие 5 лет нужно ежегодно производить дополнительно 200 тыс. тонн овощей».

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