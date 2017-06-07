Калуга, 7 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Около 89 тысяч детей из Калужской области отправятся летом 2017 года в оздоровительные учреждения. Для школьников приготовили 340 городских лагерей с дневным пребыванием, 24 загородных лагеря и 6 санаториев. Более 8 тысяч школьников отправятся в туристические походы, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

По данным министерства образования и науки Калужской области, на летний отдых детей и подростков в региональном бюджете запланировано 144 млн рублей. Ещё 49 млн рублей готовы представить муниципальные образования.

Помимо городских и загородных лагерей, дети отдохнут в кадетских оздоровительных лагерях, лагерях правовой направленности и учреждениях для одаренных детей.

Для 5 тысяч подростков подготовили программу летней занятости. Им предложат работу на 359 пришкольных участках, а также в школьных лесничествах и досуговых центрах.

176 победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, отправятся на летний отдых «Артек», «Орленок», «Смену» для участия в профильных сменах.

Как сообщили 7 июня корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, началась первая смена в православном молодежном центре «Златоуст». В православном лагере отдохнут мальчики и девочки 7−11 лет из воскресных школ, православных гимназий, интернатов, многодетных и социально незащищенных семей Калужской области. В этом году их собралось более 200 человек.

Летом 2017 года оздоровительная кампания впервые будет проходить и в детских садах Обнинска.

«Дошкольные учреждения теперь тоже являются ступенью общего образования, и поэтому 31 мая там закончили освоение образовательной программы, и там также открылась летняя оздоровительная кампания», — заявила начальник управления общего образования администрации Обнинска Татьяна Волнистова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в летних лагерях отдохнули около 90 тысяч детей Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет. Это 92% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе.