Москва, 7 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Больше всего жители России ценят здоровье, отношения в семье и безопасность, свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Куликов. Семья лесника. 1909

Согласно результатам исследования, основной ценностью респонденты назвали «здоровье» (99 пунктов), 98 пунктов набрали отношения в семье, а безопасность является ценностью на 96 пунктов для опрошенных.

Также важны социальная инфраструктура в месте проживания (96 пунктов) и среда обитания (93 пункта).

Что касается материального благополучия, то оно оказалось не на первом месте: его важность отметили на 90 пунктов. 89 пунктов у респондентов набрала важность общения с друзьями и близкими, а 83 пункта — достижение поставленных целей.

Карьерный рост и участие в общественной и политической жизни не являются популярными ценностями, они набрали 15 и 8 пунктов соответственно. Положение в обществе набрало 39 пунктов, а творческая самореализация и наличие досуга — по 46 пунктов.

Выросла и важность экономической и политической ситуации в стране: с 76 пунктов в 2014 до 83-х пунктов в 2017 году. Значение климата, напротив, падает: с 61-го пункта в 2014 году до 36 пунктов в 2017 году.