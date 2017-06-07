Хельсинки, 7 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Таких хороших отношений, какие сейчас существуют между Финляндией и Швецией, не было с 1809 года. Как пишет verkkouutiset. fi, об этом заявил посол Швеции в Финляндии Андреса Анлида. Он также отметил, что основа этих отношений — оборона стран, а сотрудничество в этой сфере развивается быстрее и теснее, чем можно было бы надеяться.

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«Сотрудничество Швеции и Финляндии в сфере обороны — намного теснее, чем между любыми другими странами. Результаты говорят сами за себя», — отмечает посол.

Еще десять лет назад мысли о тесном и широкомасштабном сотрудничестве Финляндии и Швеции считались «неисполнимой мечтой». После окончания Холодной войны Швеция отказалась от территориальной обороны и направила свои основные силы на решение международных кризисов. «Больше такой войны в Европе не будет», — считал Стокгольм. Балтийское море должно стать мирным морем.

Весной 2007 года министр финансов Андерс Борг пообещал гражданам налоговые льготы, стоимость которых — миллиарды крон. Для этого понадобилось крупномасштабное сокращение расходов на оборону. Было решено отказаться от призывников, совместной с Финляндией программы AMOS по использованию гранатометов, а также от совместных проектов по контролю над морской территорией.

Неожиданный уход Швеции из проектов вызвал возмущение Финляндии. Постоянное ослабление оборонительных способностей соседнего государства в Хельсинки было оценено как плохая новость. У финнов естественно возник вопрос, не стремится ли Швеция решение своих проблем с обороной перекинуть на Финляндию.

«Война России и Грузии в 2008 году, после которой Россия до сих пор держит оккупированной часть территории Грузии, не осталось незамеченной в Швеции. Это дало ей импульс для создания военных планов, которые на определенное время были отложены», — пишет финское издание, трактуя трёхдневную войну августа 2008 года, как «агрессию России», не утруждая себя разобраться в хронологии событий.

По словам специалиста Шведского агентства по исследованию обороны Никласа Гранхольма, «война в Грузии была предупредительным сигналом для Швеции, но оккупация Крыма спустя шесть лет стала настоящим шоком». Гранхольм называет Россию под руководством Владимира Путина «неудовлетворительным государством, которое без всяких колебаний нарушает установки международного сообщества для достижения своих целей». «Кремль хочет создать буферную зону на границе с Россией, санитарную заставу, а государства, вступая в нее, должны свои планы по безопасности представлять на утверждение Кремлю», — уверяет эксперт.

По его словам, Россия стремится к «войне нового поколения». Это понятие охватывает способы влияния широкого спектра, «начиная с дипломатии и СМИ, и заканчивая кибератаками, политическими убийствами и широкомасштабными войнами». «Если смотреть с перспективы России, то война уже идет, а ее фронт протягивается через всю Европу, от Баренца до Средиземного моря», — подчеркнул он.

Финляндия и Швеция в глазах Кремля однозначно расположены на западной стороне этой линии «и являются вражескими», пишет издание. По словам Гранхольма, территории Арктики, северная часть Атлантического океана и регион Балтийского моря формируют единую стратегическую территорию. Это связано и с развитием военных технологий. Если в регионе разовьется военный конфликт, то ни одна из стран, входящих в его состав, не сможет остаться в стороне. Военно-стратегическое оборонительное сотрудничество для Швеции и Финляндии, непринадлежащих военным блокам, в такой ситуации «просто необходимо».

Слова «не надейтесь на помощь со стороны» высечены на Королевских воротах Свеаборгской крепости. Это послание на протяжении веков оценивалось по-разному. Но, если рассуждать об их главном смысле, то в голову, несомненно, приходит слово «доверие».

"Большее значение, чем все подписанные государственные соглашения, имеет тот факт, что мы знаем друг друга и доверяем друг другу в решающие моменты», — сказал изданию Анлид.

Сотрудничество представителей власти и руководства армией идет как никогда активно. Число официальных и неофициальных встреч значительно выросло. По словам посла, более тесное сотрудничество идет и на уровне министерств. Например, представитель шведов по вопросам экономики работает с коллегами из Финляндии в Хельсинки, а у финнов есть свой представитель в Совете по безопасности Европе в Швеции. «Укрепляя сотрудничество в сфере обороны, мы должны представить единую политику и политику безопасности как на уровне ЕС, так и в двусторонних отношениях», — сказал посол.