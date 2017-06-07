Тбилиси, 7 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. «29-м членом Североатлантического альянса стала Черногория, но станет ли 30-м членом Грузия — ответа на этот вопрос пока нет. Двери НАТО открыты, но как заявляют грузинские политологи, проводить параллели с членством Черногории неуместно, и реально это ничего для нашей страны не меняет», — пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «29-м членом НАТО стала Черногория — на 30-го метит Грузия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Грузинский аналитик Вахтанг Дзабирадзе в беседе с изданием отмечает, что Черногория и Грузия находятся на разных пространствах, и для Грузии главным сдерживающим вступление в НАТО фактором является Россия.

Большие различия между Грузией и Черногорией видит и разъясняет грузинский политолог Сосо Цинцадзе.

«Символически, конечно, хорошо, что Черногория стала 29-м членом НАТО, но проблема этой страны была совсем иной, а проблема Грузии стоит иначе. Черногорию приняли в ускоренном порядке, потому что там за членство в НАТО была половина населения. Но Черногория — это Европа, а Грузия — Закавказье. Подарком для России и ее [Черногории] членство не стало, с тем, с чем Россия смирилась в отношении к ней [Черногории], в отношении Грузии она не смирится», — пояснил Цинцадзе.

Как сообщалось ранее, 5 июня 2017 года Черногория официально вступила в Североатлантический альянс,став 29-м членом НАТО.