Новосибирск, 11 декабря, 2020, 06:22 — ИА Регнум. На лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусом в Новосибирскую область направлено почти 60 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

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«Принято очень важное решение о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации почти 60 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях сейчас и в январе 2021 года», — уточнил Жуков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным на 10 декабря, в Новосибирской области от коронавируса привито уже 380 человек.

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