Ростов-на-Дону, 7 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Взорвёт ли Ростовскую область межнациональная бомба? На этот вопрос ответят победители открытого конкурса на проведение социологического исследования состояния межэтнических отношений в регионе. На сайте госзакупок объявлен аукцион стоимостью почти 4,3 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

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Заказчиком работ выступает правительство Ростовской области. Средства на эти цели также выделены из региональной казны.

В спецификации указано, что специалисты будут собирать первичную социологическую информацию с помощью интервью, а затем заносить эти данные в компьютер. Они будут обработаны, проанализированы и лягут в основу аналитического отчета «Состояние гражданской идентичности населения Ростовской области и оценка им уровня межэтнической напряженности в 2017 году». Причем отчеты коснутся каждого из 55 городских округов и муниципальных районов.

Помимо этого мнением о состоянии межэтнических отношений поделятся представители этнических диаспор восточных районов Дона. Именно здесь наиболее высока вероятность межнациональных волнений. Также будет дана оценка миграционной ситуации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, профилактика терроризма и экстремизма в 2016 году обошлась бюджету Ростовской области в 71 млн рублей. Признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии на просторах всемирной паутины искали ученые Южного федерального университета за 4 млн рублей. За год они провели 92 исследования, выиграв тендер.