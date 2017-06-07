Москва, 7 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Москве пользователи социальный сетей нашли автомат, с помощью которого можно накрутить лайки и количество подписчиков во «ВКонтакте» и Instagram.

Serebr Лайк

Аппарат, установленный в торговом центре «Охотный ряд», сфотографировал пользователь Facebook Василий Сонькин.

«Киберпанк, который мы заслужили», — написал Сонькин.

За 100 подписчиков в терминале надо заплатить 100 рублей, за 100 лайков — 50 рублей. В нем также можно распечатать фотографии, опубликованные в социальных сетях.

Терминалы для печати снимков из соцсетей в Москве и других крупных городах установлено много, однако ни в одном из них ранее не было функций «накрутки» подписчиков и лайков.