Краснодар, 7 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Краснодарский край из Турции привезли опасные для здоровья персики. Партия весом более 5,5 тонны была задержана с морском порту «Геленджик». При досмотре партии фруктов, прибывших на теплоходе «Алтай», госинспекторами управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были выявлены живые имаго карантинного объекта — западного (калифорнийского) цветочного трипса. Наличие вредителя подтверждено заключением Краснодарской межобластной ветеринарной лабораторией, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Ввоз зараженного груза был запрещён.

moritz320 Персики

Как отметили в ведомстве, с начала года это четвёртый случай выявления данного карантинного вредителя в турецких персиках. Общий объём зараженных партий превысил 28 тонн.

Читайте также: Более 3,3 тонны санкционных томатов и груш из Турции уничтожили на Кубани

44 тонны арахиса с кишечной палочкой из Аргентины не пустили на Кубань

Еще одна партия опасного овоща была выявлена 5 июня на складах в Краснодаре. 60 кг острого перца из турции также были заражены западным цветочным трипсом. Вся продукция была изъята у собственника и уничтожена.

А в начале июня в Новороссийском порту было задержано 25,6 тонны апельсинов из Египта. Фрукты не прошли фитосанитарный контроль. В партии апельсинов, прибывшей на теплоходе «МСС Миа Саммер», был выявлен карантинный объект — средиземноморская плодовая муха. Весь зараженный груз был запрещен к ввозу.

Всего с начала года в портах Краснодарского края госинспекторами управления в ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля было выявлено семь случаев обнаружения данного карантинного объекта в апельсинах из Египта общим весом более 300,8 тонны.

Ранее по теме: 5,4 тонны турецких помидоров уничтожили на Кубани

Запретили инспекторы ввоз и 9 тонн мороженного осьминога. Контейнер поступил в порт «Новороссийск» из Мавритании. Выяснилось, что предприятие-производитель груза отсутствует в реестре предприятий на поставку этого вида продукции на территорию Евразийского экономического союза. Продукцию вернули в страну-отправитель.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год в Краснодарском крае было уничтожено свыше 101,7 тонны плодоовощной и ягодной продукции, попавшей под продовольственное эмбарго РФ.