Бишкек, 7 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудил уголовное дело в отношении ряда пользователей социальной сети Facebook, призывавших к противоправным и антиобщественным действиям. Об этом сегодня, 7 июня, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

Следствие выяснило, что они активно призывали к разжиганию межэтнической вражды в комментариях к новости о массовой драке в Джалал-Абадской области.

Филолого-политологическая экспертиза, проведенная экспертами Национальной академии наук, обнаружила в их высказываниях признаки проявления национализма.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 17 на 18 мая 2017 года в селе Масы на юге Киргизии произошел конфликт между несколькими молодыми людьми, впоследствии переросший в потасовку. Один из участников драки порезал ножом четверых односельчан и скрылся. Впоследствии он был задержан на киргизско-таджикской границе и осужден за хулиганство.

В киргизстанском сегменте социальных сетей этот инцидент вызвал широкий резонанс. В частности, некоторые пользователи Facebook в комментариях неоднократно заостряли внимание на национальности преступника и допускали негативные высказывания в адрес представителей этнических меньшинств, населяющих страну.