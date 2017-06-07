Севастополь, 7 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В Севастополе директор ГБУ «Севавтодор» взят под стражу в связи с обвинением в получении взятки в 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР. Сегодня же, 7 июня, на сайте администрации города появилось сообщение об увольнении Виталия Узлова с поста директора ГБУ «Севастопольский автодор».

Keith Allison Арест

Как пояснили в СКР, в отношении Узлова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст .290 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2016 года он предложил троим своим знакомым, руководителям местной компании, заключить договоры на поставку строительных материалов и аренды спецтехники. За это, а также за дальнейшее покровительство фирмы с использованием своего должностного положения, директор ГБУ потребовал передать ему взятку. В результате в октябре 2016 года директор ГБУ заключил с фирмой договор поставки щебня на сумму почти 29 миллионов рублей и договор аренды спецтехники на сумму более 31 миллиона рублей, после чего организовал перечисление аванса на счет ООО «Возрождение». В ответ предприниматели перечислили на принадлежащую директору ГБУ банковскую карту взятку в сумме 300 тысяч рублей.

Следователи провели обыски по месту жительства директора учреждения, по месту его работы. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Суд принял решение об аресте фигуранта дела. Также судом наложен арест и на его имущество — это 250 тыс. рублей, два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350 общей стоимостью шесть миллионов рублей, коллекция наручных часов.

Сегодня же стало известно, что Виталий Узлов в связи с возбуждением уголовного дела в его отношении уволен с поста директора ГБУ «Севастопольский автодор». Обязанности руководителя учреждения возложены на замдиректора Дмитрия Синичкина, который, кстати, является руководителем местного байк-клуба.

«Правительство Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжает работу по выявлению и пресечению коррупциогенных факторов в отношении сотрудников и руководителей органов власти города и подведомственных учреждений», — говорится в заявлении правительства Севастополя.

Виталий Узлов был назначен на пост директора «Севавтодора» в октябре 2016 года. Информация о его задержании в СМИ просочилась еще 25 мая, однако официального подтверждения этому не было.

Между тем в середине мая врио губернатора Дмитрий Овсянников подверг сомнению корректность цифр по объему ремонта дорог в городе, которые привел на совещании Узлов. Он, в частности, доложил, что по состоянию на 1 мая работы по ремонту дорог в городе выполнены на 170 км (79%), трассе — на 25%. «Я абсолютно не верю докладу, если ездить по городу, то можно увидеть песок вдоль обочин», — заявил тогда Овсянников.

Кроме того, в марте «Севавтодор» занимался ремонтом просевшего участка трассы Севастополь — Симферополь. После этого ремонта дорога разрушилась еще больше, и в результате 10 марта участок был закрыт для движения транспорта. На обследование оползня и аварийные работы было выделено 70 млн рублей из Резервного фонда. 23 марта правительство Севастополя ввело режим ЧС, транспорт пустили вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и северную сторону города. Сейчас на разрушенном участке ведутся восстановительные работы, по последним данным, движение обещают открыть в августе.