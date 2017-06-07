Киев, 7 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Огромная задолженность государства перед поставщиками услуг ЖКХ может привести к отключению электро-, газо‑ и водоснабжения в целых городах Украины, заявил 6 июня ведущий аналитик общественной организации «Публичный аудит» Тарас Галайда, передает «Голос.ua».

Евгений Давыдов ИА Красная Весна Дрова

По его словам, государство задолжало значительную сумму поставщикам услуг ЖКХ вследствие того, что гражданам Украины было предложено воспользоваться субсидиями на оплату коммунальных услуг. В результате около 50% жителей Украины на данный момент субсидируются государством.

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Это привело к быстрому росту долга государства перед коммунальными предприятиями. Так, в 2014 году государство было должно за услуги ЖКХ около 500 млн гривен ($19,05 млн), в 2015 году — 7,6 млрд гривен ($290 млн), в 2016 году — 22,6 млрд гривен ($860 млн), а в мае 2017 года долг составил 34,9 млрд гривен ($1,33 млрд), то есть по сравнению с 2014 годом долг вырос в 70 раз.

Галайда добавил, что государственный долг за услуги ЖКХ — это порядка 60% всех долгов перед поставщиками коммунальных услуг, остальные 40% приходятся на потребителей. А поскольку правительство пытается решить проблему только с долгом граждан, умалчивая о государственном долге, то это может привести к печальным последствиям.

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«То, что мы видим сейчас с «Киевэнерго» — это первая ласточка. Долги государство имеет перед всеми поставщиками услуг — газа, электроэнергии, холодной воды», — сказал аналитик, подчеркнув, что если государство не начнет возвращать долги, то коммунальные предприятия начнут отключать воду, газ и электричество в целых городах.

Напомним, ранее Мэр Мариуполя заявил о том, что город исчерпал лимиты на газ, а денег на его покупку нет, поэтому газ «придется воровать». Задолженность города перед коммунальными предприятиями составляет 780 млн гривен ($29 млн).