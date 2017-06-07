Каракас, 7 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Россия и Венесуэла активизировали очередную совместную работу на энергетическом объекте. Как сообщили в венесуэльской государственной компании PDVSA, она вместе с «Роснефтью» начала нефтедобычу в рамках совместного предприятия Petrovictoria, располагающемся в нефтяном поясе реки Ориноко.

Нефть

В сообщении компании говорится о том, что работы начались на скважине CHV-02 на блоке «Северный Карабобо — 2» (C2N). Здесь первоначальный объем нефтепроизводства составляет около 800 баррелей в сутки. При этом черное золото обрабатывается с использованием производственный линий блока C2N.

В этом совместном предприятии 60% принадлежит венесуэльской компании, а еще 40% — «Роснефти». В целом доказанные запасы двух блоков СП Petrovictoria достигают более 15,6 млрд баррелей. PDVSA рассчитывает, что скважина каждый день будет давать около 400 тыс. баррелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» и PDVSA вместе работают над несколькими совместными проектами по добыче венесуэльской нефти. «Роснефти» принадлежат доли в Petromiranda, в проекте Хунин-6 СП PetroMonagas — 40%. Еще российская компания занимается разработкой двух зрелых месторождений: в совместном предприятии «Бокерон», где ей принадлежит 26,67%, еще 60% — PDVSA, и 13,33% — австрийской OMV, а также в СП Petroperiha (PDVSA — 60%, «Роснефть» 40%). Запасы нефти на всех этих месторождениях оцениваются примерно в 20,5 млрд тонн. «Роснефть» в целом добывает в Венесуэле до 9 млн тонн нефти в год, отмечал ранее глава компании Игорь Сечин.

Российскую и венесуэльскую компанию связывает многолетнее сотрудничество. Одно из последний соглашений было заключено между ними о стратегическом сотрудничестве. Так, были подписаны документы о планах инвестиций в области добычи углеводородов, соглашение о создании СП для осуществления поставок газа, соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в рамках этих договоренностей венесуэльцы будут проходить обучение в университетах РФ. Благодаря такому сотрудничеству Венесуэла привлекла в страну $20 млрд российских инвестиций.

Напомним, что в мае прошлого года «Роснефть» приобрела 23,3% в совместном предприятии с PDVSA PetroMonagas и увеличила свою долю до 40%. Сумма сделки составила $500 млн и была заключена в счет долгосрочного аванса, который получила PDVSA в феврале 2016 года по контракту о поставках нефти.

Однако позднее оппозиционный парламент решил изучить детали сделки. В результате депутаты пришли к выводу о том, что соглашение было заключено не в интересах Каракаса. Парламент назвал продажу правительством госсобственности «изменой» и отказался согласовать увеличение доли «Роснефти» в совместном с государственной PDVSA предприятии Petromonagas. По конституции, сделки с иностранными государствами и компаниями, затрагивающие общественные интересы, должны получить одобрение Национальной ассамблеи, однако в данном случае такого одобрения дано не было. Поэтому палата поручила и профильному комитету начать тщательное расследование этой сделки. В «Роснефти», в свою очередь, не сомневаются в законности заключенной сделки.

Сам глава нефтяной компании PDVSA Эулохио дель Пино ранее не раз заявлял, что сотрудничество с «Роснефтью» является для компании стратегическим. Однако оппозиционный парламент уже выступил против ряда сделкой между PDVSA и российской нефтяной компанией. Так, ранее парламент заявил, что считает незаконным получение «Роснефтью» контроля на «дочкой» PDVSA в США Citgo Petroleum, а глава парламента Хулио Борхес направил письмо главе Минфина США Стивену Мнучину с просьбой не допустить «захват» Citgo.

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Венесуэла — одна из самых богатых стран мира по запасам нефти. Предполагается, что здесь можно продолжать добычу черного золота на протяжении 300 лет при нынешних темпах без истощения запасов. В то же время экономика страны более чем на 85% зависит от экспорт нефти. Поэтому, когда цены на энергоноситель были выше $100 за баррель, экономика росла. Однако после обвала цен на нефть, а также из-за действий властей страны ситуация заметно ухудшилась. С начала апреля в стране идут протесты, есть жертвы и пострадавшие.

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