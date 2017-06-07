Вильнюс, 7 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Похоже, что к предлагаемым литовскими крестьянами-зелёными мерам по ограничению потребления алкоголя неравнодушна и президент Даля Грибаускайте. Она пригласила старосту фракции Союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса и старосту фракции Социал-демократической партии Андрюса Палениса на встречу, где, как утверждал позже сам Карбаускис, рассматривался пакет поправок к закону о контроле над алкоголем. Что конкретно рассматривалось на встрече, не сообщается, отмечает литовский портал Alfa.lt.

intermac Алкоголь под контроль

То, что встреча состоялась, подтвердил и Карбаускис: «Мы говорили о работе коалиции. Присутствовали два старосты». По его словам, встреча, инициированная президентом, нужна была потому, что Палениса недавно выбрали новым старостой фракции социал-демократов.

«Я считаю, что на закон о контроле над алкоголем не будет наложено вето, автоматически ясно, что поддержка будет. (…) Сложилось впечатление, что вето не будет. Это означает, что будет оказана поддержка», — прокомментировал беседу с главой страны Карбаускис. По его словам, у Грибаускайте не было никаких претензий к работе коалиции: «Нет, нет проблем. Ее радует наша работа».

Политик уверял, что с президентом шла речь и о поправках к закону о контроле над алкоголем, которые вызывают бурю эмоций в парламенте.

Ранее на заседании парламентского комитета по делам здоровья член партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что Карбаускис начал менять некоторые ранее предложенные поправки к закону о контроле над алкоголем после встречи с президентом. Староста фракции зеленых-крестьян предлагал тогда уточнить установку, касающуюся торговли алкоголем в нестационарных местах, предусмотрев, что в уличных кафе, на расстоянии 40 метрах от них можно будет торговать алкогольными напитками. Также политик предлагал отказаться от запрета носить алкогольные напитки в прозрачной упаковке.

Жемайтайтис предполагает, что лидер крестьян начал так себя вести потому, что «просто испугался» возможного противостояния с Президентским дворцом.

Сам Карбаускис такую версию отрицает. «Мы говорили об этом, много обсуждали, как это контролировать. Мы говорили с полицией. Просто было бы трудно это контролировать. Практически трудно реализуемое предложение. И когда мы поняли, что это невыполнимо или трудно выполнимо, то, конечно, мы отступили», — сказал Карбаускис о запрете на ношение алкоголя в прозрачных упаковках.

«Это очень актуальная, важная проблема. (…). Мы так не разговаривали, никто не давал никаких указаний. Мы просто обсуждали ситуацию», — прокомментировал политик встречу с президентом.

Напомним, Департамент статистики Литвы опубликовал новую статистику потребления алкоголя в стране, которая отличается от данных, представленных Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ сообщает, что один литовец в среднем выпивает 18,2 литров алкоголя в год, а Департамент статистки Литвы заявил, что 13,2 литра. Правда, Департамент статистики Литвы не учитывал нелегальный алкоголь, который оценивала ВОЗ.

В СМИ появилась информация о том, что министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, не один год сотрудничавший в ВОЗ, мог повлиять на данные ВОЗ о Литве.

Карбаускис не скрывал, что его удивила такая версия: «То, что происходит в общественном пространстве, когда министра обвиняют в том, что он якобы оказывает влияние на выводы ВОЗ, более чем смешно, это дискредитация ВОЗ в нашей стране, сознательная дискредитация. Те, кто сейчас говорят о том, что он оказывал или не оказывал какое-то влияние, должны будут ответить, и, я считаю, что у нас будет немного другое рассмотрение — приедет большая миссия из ВОЗ, и тем, кто пытался дискредитировать эту организацию, будет очень стыдно».

Правда, Карбаускис подчеркнул, что точно не знает, на какие данные опирается ВОЗ. И все-таки, по его словам, нет основания критиковать Вяригу. «Я не уверен, за какие года рассматривались данные. Точно не рассматривались данные этой весны или зимы, и скорее всего, это данные за прошлый год. Поэтому то, что министр мог повлиять на это, даже теоретически просто нереально», — отметил политик.

Почему все-таки отличаются данные ВОЗ и Департамента статистики? Карбаускис утверждает, что объяснить все нетрудно: «В первую очередь, не оценивался нелегальный алкоголь. Может, его не будет 5 литров, но не оценен и тот поток алкоголя, который приходит в Литву, например, из Польши. Не знаю, нужно ли нам спорить из-за этой разницы».

Напомним, «сухой закон» в итоге, с некоторыми оговорками, был утверждён. Ограничения вступят в силу с 2018 и 2020 годов.

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