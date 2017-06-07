Астана, 7 июня, 2017, 10:31 — ИА Регнум. «В последние годы под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается, — говорит Ваньцюань. — Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление».

Mil.ru Военнослужащие Китая и России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем сообщил, что России и Китаю нужно подписать «дорожную карту» развития сотрудничества в военной области на 2017−2020 г.

По его словам, эксперты уже подготовили соответствующий документ, который может быть подписан в ближайшее время.

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