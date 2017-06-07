Пекин, 7 июня, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь, выступая на ежедневной пресс-конференции, опроверг информацию о проникновении китайский боевых вертолетов в воздушное пространство Индии.

Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen Истребитель Shenyang J-11, КНР

Ряд индийских источников сообщил о вторжении вертолетов ВВС НОАК в воздушное пространство Индии в районе пограничного пункта Барахоти. В оборонном ведомстве опровергли данную информацию, отметив, что вертолеты действительно находились в непосредственной близости от государственной границы КНР и Индии, однако пилоты боевых машин совершали регулярные пограничные полеты и не вторгались в воздушное пространство соседнего государства, пишет «Сина синьвэнь».

«В случае если у индийской стороны есть объективные доказательства вторжения китайских вертолетов в воздушное пространство страны, просим немедленно их предоставить, в противном случае данные обвинения можно считать беспочвенными», — отметил высокопоставленный китайский офицер.

Накануне МИД КНР также прокомментировал информацию о возможном нарушении воздушной границы КНР и Индии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин призвала Индию сотрудничать с Китаем по выработке механизмов поддержания приграничного мира и спокойствия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во время своего визита в Россию премьер-министр Индии Нерендра Моди подчеркнул, что приграничные несмотря на территориальные проблемы между Китаем и Индией, ни одной пули не было выпущено за последние 40 лет.