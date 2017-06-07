Концептуальное изображение для анимационного фильма, Sony Starship Troopers: Traitor of Mars

Вашингтон, 7 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Как заявляется, картина будет продолжением оригинального фильма Пола Верховена 1997 года, созданного по мотивам произведений известного фантаста и милитариста Роберта Хайнлайна.

Выложенный ролик лучше назвать тизером, поскольку его длительность за вычетом всех заставок составляет около 55 секунд. Тем не менее, зритель вполне получает примерное понимание того, что можно ожидать от фильма.

Как обычно, ничего хорошего звездную пехоту не ждет, миллионы жуков не дадут ей заскучать. Трейлер дает понять, что в новом фильме зрители вновь увидят Джона Рико, только в анимированной форме. На 56-й секунде видео он показан в полностью закрытом шлеме, но на броне написано его имя.

Как сообщает Sony в описании ролика, Рика будет озвучивать Каспер Ван Дин, а Диззи Флорес — Дина Мейер. Сценарий к фильму напишет автор сценария оригинального «Звездного десанта» и «Робокопа» Эдвард Ноймайер.

Напомним, картина «Звездный десант» вышла на большие экраны в 1997 году. В 1998 году фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшие спецэффекты и на премию «Сатурн» за лучшие спецэффекты и дизайн костюмов.