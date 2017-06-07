Оренбург, 7 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Ученые Оренбургского госуниверситета назвали предложение главы МЧС РФ Владимира Пучкова о введении штрафных санкций в отношении метеорологов за неточные прогнозы некорректным. Разрушенная в постсоветское время система метеорологических наблюдений требует восстановления, отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат георграфических наук, доцент кафедры географии и регионоведения ОГУ Ольга Попова и начальник учебной метеостанции, магистр географии кафедры географии и регионоведения ОГУ Райса Фаткуллина.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

«Считаем некорректным предложение главы МСЧ России о введении наказаний и возложении на Росгидромет и его территориальные подразделения экономической ответственности за неточные прогнозы погоды. Это не решит проблему современной схемы сбора метеорологической информации и прогнозирования, поскольку она находится в другой плоскости нежели недобросовестное исполнение обязанностей. Более того — это комплекс проблем, очень сложный процесс, который поддаётся прогнозированию лишь частично, поскольку количество факторов, влияющих на него, огромно», — отметила Ольга Попова.

В свою очередь Райса Фаткуллина подчеркнула, что во времена СССР была создана крупнейшая и одна из самых точных в мире сетей метеорологических станций, работа которых поддерживалась даже в труднодоступных местах с дискомфортными природными условиями. В настоящее время Росгидромет использует усеченную мониторинговую сеть наземных метеорологических станций, которых недостаточно для проведения полноценного контроля и тем более прогноза. За последние годы сеть метеостанций по всей стране была сокращена в целях экономии. В Оренбургской области сейчас действует 21 метеостанция (из 36, существовавших до 1991 года).

Кроме того, по словам ученых, проблема прогнозирования заключается и в недостаточности финансирования государством фундаментальных метеорологических и климатологических научных исследований.

«Если мы хотим получать точные и своевременные метеопрогнозы, то нужно восстанавливать систему метеостанций по всей стране, финансировать аэрологические зондирования, которые были упразднены на многих метеостанциях, заниматься научными изысканиями, в том числе развивать спутниковые методы исследования», — сказала Ольга Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после урагана в Москве и Подмосковье глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что в отношении должностных лиц, готовящих прогноз погоды, должен применяться «экономический механизм ответственности». В случае предоставления некорректных данных метеорологи должны отвечать «рублем».

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