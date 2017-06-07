Берлин, 7 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. С 29 мая по 2 июня 2017 года немецкий институт Forsa проводил социологический опрос, результаты которого показали, что Ангела Меркель, вероятнее всего, вновь займет пост канцлера ФРГ, передает 7 июня Der Stern.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Также результаты опроса показали, что Союз ХДС/ХСС (коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социологического союза) опережает своего главного оппонента Социал-демократическую партию Германии на 15%: партии заручились поддержкой 39% и 24% респондентов соответственно.

Причем Союз ХДС/ХСС повысил свои показатели на 1%, а СДПГ — понизила на 1%.

Партия Зеленых заручилась поддержкой 8% (+1%) избирателей, партия Левых — 8%, «Альтернатива для Германии» — 7%, Свободная демократическая партия — 8% (-1%).

Кандидатуру лидера ХДС Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ поддержали 53% респондентов, а ее главного оппонента лидера СДПГ Мартина Шульца — 23%.

Это самый большой отрыв с момента начала предвыборной гонки, пишет издание.

Таким образом, учитывая нисходящий тренд популярности Социал-демократической партии и ее лидера Мартина Шульца, Ангела Меркель может остаться в должности канцлера на четвертый срок.