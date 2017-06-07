Омск, 7 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. 7 июня стало известно, что в должности руководителя управления Федеральной службы в сфере природопользования по Омской области не утвердили уроженца Омской области Сергея Ерёмина. Согласно информации на сайте ведомства, и. о. руководителя является Виталий Нетребко, который до этого был заместителем руководителя Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В областном управлении Росприродназдора ИА REGNUM сообщили, что Нетребко исполняет обязанности руководителя ведомства уже с 29 мая текущего года. Почему в этой должности не утвердили Ерёмина, в ведомстве не сказали: «Это решение Центрального аппарата, и мы его не комментируем».

Между тем, по сообщениям омских СМИ, Ерёмину, который в настоящее время на сайте значится как заместитель руководителя, стоил карьеры скандал с выбросами этилмеркаптана (органическое соединение, используемое как одорант для природного газа, сжиженного газа — прим. ИА REGNUM ) в Омске.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года омичи начали массово жаловаться на неприятный и резкий запах этилмеркаптана. Подписчики омских пабликов в соцсетях даже сообщали об ухудшении состояния здоровья из-за этого зловония. В Омске было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами (ч. 1 ст. 251 УК РФ — «Загрязнение атмосферы»). Предварительно было установлено, что зловоние образовалось из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого была превышена в 400 раз.

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Скандал «с душком» вызвал большой общественный резонанс. По словам общественного деятеля Татьяны Шнейдер, происходящее в Омске вполне можно назвать «глобальной экологической катастрофой». Особый цинизм ситуации придает то, что это происходит в 2017 году, объявленном в России Годом экологии. В апреле Шнейдер отправила в министерство природных ресурсов и экологии РФ обращение с просьбой отстранить от занимаемой должности тогда еще исполняющего обязанности руководителя управления Федеральной службы в сфере природопользования по Омской области Сергея Ерёмина. По ее словам, он «не исполнил возложенных на него должностных обязанностей и не смог в полной мере предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды».

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Сказать наверняка, есть ли связь между новым кадровым назначением и обращением общественных деятелей, сложно. Однако, по информации омских массмедиа, Нетребко является руководителем принципиальным. Возможно именно на него возлагают надежды, связанные с поиском источника омского зловония, который так до сих пор и не выявлен.

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Справка: Сергей Ерёмин родился 12 ноября 1954 года в с. Соляное Черлакского района Омской области. Окончил Омское Высшее танково-техническое училище, затем Военную академию бронетанковых войск. В декабре 2002 года был назначен на должность начальника отдела особо охраняемых природных территорий и сохранения биообразования. В 2004 году стал и.о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области. В марте 2005 года назначен на должность заместителя руководителя управления. С 11 февраля по 28 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области.

Виталий Нетребко родился 10 апреля 1973 года в г. Усть-Каменогорск в Казахстане. В 1997 году окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «водоснабжение и водоотведение» с присвоением квалификации инженера-строителя. В 2004 году стал и. о. заместителя руководителя, а затем заместителем руководителя Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю. 29 мая 2017 года назначен исполняющим обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Омской области.