Москва, 7 июня, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, дата которой пока не согласована, может состояться на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге (Германия). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал газете «Известия».

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

"В Гамбурге — да, может (состояться встреча двух лидеров), — сказал представитель Кремля. — Но даты нет».

При этом Песков добавил, что пока предусмотрен только разговор президентов РФ и США, без традиционных заявлений для прессы.

«Только встреча», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня глава Госдепа США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Новой Зеландии заявил, что президент США Дональд Трамп дал ему поручение налаживать отношения с Россией без оглядки на ведущиеся Вашингтоном расследования якобы связей штаба Трампа с Москвой.

По его словам, глава Белого дома «четко дал понять», что нельзя позволять тому, что происходит в политической сфере, «препятствовать работе над улучшением отношений».

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