Москва, 7 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Законопроект о предельном уровне цен (тарифов) на товары естественных монополий, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить на уровне федерального закона предельный уровень цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, который не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Инициатива также предполагает принципиально новый способ утверждения вышеуказанных предельных уровней цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, устанавливаемый при утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Действующий порядок, при котором данную величину определяет Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС), с учетом важности вопроса, представляется необоснованным, отмечают авторы.

По мнению парламентариев, утверждение предельного уровня цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий в порядке, соответствующем рассмотрению проекта федерального бюджета и иных федеральных законов «полностью соответствует значимости данного вопроса и позволит как населению, так и бизнесу находится в стабильных и прогнозируемых условиях, а сами размеры тарифов сделать более обоснованными за счет привлечения к данному вопросу как правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание РФ, так и президента России».