Грозный, 7 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Кампания о притеснениях геев в Чечне придумана специально, чтобы подорвать традиционные устои на Кавказе. Она выгодна тем, «кто разрабатывает планы по уничтожению нашего государства», «сидит в кулуарах спецслужб, альянсов, которые заинтересованы в раздроблении России». Такое мнение высказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире телеканала РБК. По его словам, если завтра журналистка «Новой газеты» Елена Милашина «придумает историю про притеснение троглодитов или марсиан», то он не удивится. Если все эти придуманные истории бесконечно обсуждать, то, как отметил Умаров, «работенки у нас предостаточно будет».

Арки при въезде в Грозный

Под видом журналистской и правозащитной деятельности, считает министр, в Чечню проникают те, кто «расследует несуществующие события и преследует другие цели».

«Для меня неудивительно, что на Даудова, Кадырова и на меня стреляет эта пушка информационно-гибридной войны. Я могу говорить об этом прямо: я в команде Кадырова чувствую это. Мы сейчас на передовой. Но скоро граждане России поймут, что Рамзан Кадыров делает для страны», — цитирует Умарова РБК.

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За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель

Напомним, кампания в защиту геев в Чечне началась после публикации «Новой газеты» о массовых задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным газеты, в 2017 году в Чечне пропали более 100 представителей секс-меньшинств, как минимум трое из них убиты.

Судьбой геев в Чечне озаботились некоторые зарубежные общественные и политические организации, политические деятели, в том числе представитель США в ООН Никки Хейли, глава Европарламента Антонио Таяни, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По итогам проверки, инициированной уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, был получен ответ, что факты пропажи людей в Чечне не подтвердились. Позже омбудсмен сообщила, что передала конкретные фамилии и имена представителей секс-меньшинств председателю СКР РФ Александру Бастрыкину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил президента РФ Владимира Путина, что информация о преследовании геев не имеет под собой оснований.

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