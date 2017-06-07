Москва, 7 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации одобрило подготовленные Минстроем поправки к закону об отходах, которые разрешают гражданам страны продавать вторсырье переработчикам. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил заместитель главы Минстроя, руководитель межведомственной группы по контролю над реформой управления отходами Андрей Чибис.

NadinLisa Не вывезенный мусор

Чибис пояснил, что поправки к закону реализуют основное направление государственной политики в «мусорной» сфере — максимально использовать вторичное сырье.

«Под раздельным накоплением в проекте подразумевается «складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки», — сказал он.

Отметим, что если закон будет одобрен, домохозяйства смогут самостоятельно продавать отходы транспортировщикам и переработчикам без особой лицензии. А те, кто будет собирать мусор в раздельные контейнеры, смогут оплачивать услуги по обращению с отходами по сниженным тарифам.

Законопроект поступит на рассмотрение Госдумы РФ уже на следующей неделе.