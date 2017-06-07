Москва, 7 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Как отмечает издание, 6 июня в администрации президента стартовало обсуждение проекта реформы госаппарата, подготовленного экспертами ЦСР. Вопрос этот наряду с внешнеполитическими инициативами разрабатывался командой Кудрина в закрытом формате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Программа ЦСР была передана главе государства Владимиру Путину в мае, однако полный ее текст еще не опубликован. Основные положения были озвучены на совещании у главы администрации президента Антона Вайно.

Отмечается, что изменения, предлагаемые ЦСР, весьма существенны. Технические цели предполагают к 2024 году повысить уровень цифровых процессов в госуправлении с 5−10% до 50%. Доля расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах должна сократиться 2,5% до 1,74%.

Общее количество чиновников должно к 2024 году уменьшиться почти на треть, до 103,6 человек на 10 тыс. населения. Текущий показатель — 148,3 на 10 тыс. населения.

Программа включает пять блоков, один из которых предусматривает введение «смешанной модели государственной гражданской службы» из трех ступеней. Первая ступень — срочные служебные контракты, за ней следует система «карьерной» госслужбы, а далее — «высший административный корпус», существующий и сегодня. Для всех ступеней различными будут гарантии, ключевые показатели эффективности и система стимулирования.

Новая система призвана культивировать «модели ценностей госуправления», которые будут закреплены в «Этическом кодексе» госслужбы. Авторы идеи считают, что это сделает госаппарат «самообучающейся» организацией, которая будет самостоятельно генерировать внутри себя актуальные для общества изменения.