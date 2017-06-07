Канберра, 7 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Австралийские ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную предсказывать продолжительность жизни человека. Материал об этом опубликован в журнале Scientific Reports.

3dman_eu Магнитно-резонансная томография

По словам ученых, их алгоритм основан на работе нейронных сетей. Ему достаточно одной фотографии органов человека, чтобы предсказать продолжительность его жизни с 69%-ной точностью.

Система выдает результат по фотографиям внутренних органов человека, полученных при помощи компьютерного томографа. Программа представляет собой так называемую глубинную нейросеть, многослойную структуру, состоящую из нескольких десятков или сотен более простых сетей.

Каждая из этих сетей обрабатывает не первоначальные данные, а уже проанализированные сведения, которые получены от сети, расположенной на уровень выше. Это позволяет упрощать очень сложные процессы.

Ученые загрузили в систему данные с несколькими тысячами фотографий грудной клетки и брюшной полости, полученных при помощи томографа во время наблюдений за здоровьем больных. Как оказалось, система в большинстве случаев точно определила продолжительность жизни уже умерших людей.

После этого исследователи набрали группу добровольцев, просветили их грудную клетку при помощи томографа и наблюдали за их жизнью на протяжении последующих нескольких лет. Выяснилось, что программа корректно предсказала продолжительность жизни для 69% добровольцев.

По словам ученых, дальнейшее развитие системы зависит от расширения базы данных и подключения большего числа добровольцев к экспериментам. На сегодняшний день ученые заняты созданием новой, улучшенной, версии алгоритма.