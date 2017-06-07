Майкоп, 7 июня, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Адыгее практически справились с последствиями паводка. Работы по его ликвидации должны завершиться в ближайшие дни. Также уже в ближайшее время в республике будет снят режим ЧС. Такая информация была озвучена на пленарном совещании в доме правительства Адыгеи, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Adygheya.ru Паводок в Адыгее

По уточненным данным, в результате паводка в республике пострадало 908 домохозяйств, в которых проживает свыше 3 тыс. человек. Общая сумма ущерба превысила 290 млн рублей.

Пострадавшим будет предоставлена федеральная адресная помощь. В настоящее время готовится соответствующий пакет документов. Выплатят гражданам и по 10 тыс. рублей, чтобы купить рассаду и восстановить огороды. Благо, погодные условия ещё позволяют это сделать.

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Напомним, режим ЧС в Адыгее был объявлен 26 мая из-за сложной паводковой ситуации в Кошехабльском, Гиагинском, Красногвардейском и Шовгеновском районах.

Продолжается ликвидация последствия и обследование домов ив республиканской столице, пострадавшей от градобоя. От жителей Майкопа и хутора Гавердовского уже поступило свыше 390 заявок о повреждении кровли и побитых оконных стеклах. В результате нанесённого ущерба повреждено более 4,5 тыс. листов шифера, выбито 1420 стекол, повреждено 1622 кв. м. поликарбонатного покрытия. Также специалистами зафиксированы многочисленные повреждения культурных и овощных насаждений. Решать вопрос о выплате компенсаций будет специальная комиссия.

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В связи со стабилизацией погодных условий режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Майкопе отменён.