Пекин, 7 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Руководитель пилотируемых программ Китайского национального космического управления Ян Ливэй в ходе выступления на международной конференции Global Space Exploration Conference (GLEX 2017), проходящей в Пекине, заявил, что в настоящее время китайские специалисты ведут приготовления к предстоящему пилотируемому полету на Луну.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Полет в космос

Ян Ливэй отметил, что в настоящее время его подчиненные собирают необходимый пакет документов для получения финансирования со стороны государства. По словам первого китайского космонавта, этот процесс займет не более двух месяцев, пишет «Синьхуа».

На вопрос журналистов о том, кто станет первым китайским космонавтом, высадившимся на Луну, Ян Ливэй отшутился, заявив, что «если у него будет возможность, он обязательно сделает это сам». После этого руководитель пилотируемых программ сообщил, что экипаж корабля, который отправится к Луне, пока не набран.

Ян Ливэй сообщил, что на 30 ноября 2017 года запланирован запуск ракеты-носителя «Long March-5», на борту которой будет находится аппарат «Чанъе-5», которому предстоит доставить на Землю образцы лунного грунта. Следующий корабль отправится к Луне уже под управлением человека.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 июня первый китайский космонавт Ян Ливэй, занимающий должность руководителя пилотируемых программ Китайского национального космического управления, сообщил журналистам о начале процесса отбора новых космонавтов, которым предстоит отправиться на орбиту в период с 2019 по 2022 гг.