Москва, 7 июня, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов в апреле 2017 года достигла пятилетних минимумов, опустившись до 11,45%, свидетельствуют данные Банка России, пишет газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Согласно статистике ЦБ РФ, которая ведется с 2009 года, такая низкая ставка была лишь в ноябре 2011 года и составляла до 11,4%. В 2017 году с января по апрель банки выдали 260 тыс. кредитов общей суммой в 470,8 млрд рублей, что на 147,2 млрд рублей выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Вырос и средний размер кредита: с начала года он увеличился с 1,71 млн рублей до 1,81 млн рублей. За счет этого кредитование увеличилось на 5,4%, сообщает ЦБ.

По мнению участников банковского рынка, ставки по ипотеке продолжат быстро падать и к концу года составит показатель ниже 10%. Руководитель дирекции ипотечных продаж ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц заявил, что уровень в 9% годовых по ипотеке и ниже у крупных банков возможен уже в 2018 году.

Снижение ставок обеспечит рост ипотечного рынка в ближайшие 3−4 года, считают аналитики АКРА. В 2017 году продажи за счет снижения ставки вырастут на 15−17%, а в 2018—2020 годах рост может составить 12−13%.

При этом рост будет сопровождаться демпингом: все больше банков в борьбе за клиента прибегают к агрессивной ценовой политике, в частности рефинансируя кредиты конкурентов по сниженной ставке либо предлагая акционные продукты по ставке ниже рынка.

Кроме того, снижаются ставки депозитов. Средняя максимальная ставка депозитов 10 крупнейших розничных банков неуклонно снижается и в последнюю декаду мая составила рекордно низкие 7,58% годовых. Эти данные ЦБ РФ также рассчитывает с 2009 года.