Москва, 7 июня, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В мае 2017 года компанией было продано 697 автомобилей, а всего за период с января по май 2017 года включительно компания реализовала 2359 машин. Это на 45,3% больше, чем за первые пять месяцев 2016 года.

Символ автомобиля Volvo

Лидером продаж является кроссовер ХС60, в мае 2017 года был продан 341 автомобиль, это в 4,2 раза больше, чем в мае 2016-го.

На втором месте модель ХС90, Volvo продала в мае 186 этих среднеразмерных кроссоверов, рост продаж относительно аналогичного периода 2016 года — 20%.

На третьем месте в рейтинге продаж моделей компании Volvo S90, этот седан бизнес-класс в мае 2017-го был продан в количестве 55 экземпляров.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новую версию кроссовера ХС60 компания представит осенью 2017 года. Стоимость базовой комплектации автомобиля составит около 2 млн. 350 тыс. рублей ($ 41,5 тыс.).