Екатеринбург, 7 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Если правительство России в рамках продовольственной помощи малоимущим гражданам сможет обеспечить ежедневную поддержку в размере только 27 рублей, то сама идея помощи превращается в профанацию, а власть понесёт репутационные издержки. Об этом заявили уральские эксперты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мелочь

«На мой взгляд, сама история с возможным введением карточек на продукты отдельным категориям граждан является для власти репутационным риском. Слишком сильны исторические аналогии и ассоциации с серьезным откатом к не самым веселым экономическим временам. Власть словно бы расписывается в своей неспособности иным образом (выплаты, льготы) помочь нуждающимся россиянам. В конце концов, для «натуральной» формы поддержки населения можно было бы, как минимум, найти приемлемую речевую конструкцию, фигуру речи. Например, снос хрущевок в Москве подают именно как программу реновации, что изначально звучало вполне себе приятно и перспективно. Точно также нужно отнестись и к «карточкам на продукты», «продовольственной помощи» — хотя бы уйти от негативных коннотаций, если других экономических инструментов социальной поддержки пока не находится», — считает уральский политолог Алексей Швайгерт.

По мнению экспертов, незначительность заявленной поддержки в очередной раз дискредитирует саму идею оказания социальной помощи гражданам России.

«Ежегодная продовольственная помощь на 10 тысяч рублей — это издевательство над здравым смыслом. Ведь речь идёт о пособии в размере около 833 рублей в месяц, или о 27 рублях в день, а это стоимость булки хлеба или цена одного проезда в городском транспорте Екатеринбурга. Конечно, это не настолько издевательская сумма, как пособие матери по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет, которое составляет всего 50 рублей в месяц! Но и эти ежедневные 27 рублей называть поддержкой нельзя. Это даже на «создание видимости поддержки» не тянет. Высоким чиновникам необходимо спуститься с небес на землю и понять, что даже на 10 тысяч рублей в месяц можно только выживать. А вообще, правительству давно пора начать бороться не со следствиями, а с причинами. То есть преодолевать то, что порождает бедность. Но не о каких стратегических разработках в этом направлении пока не слышно, хотя уровень социального расслоения увеличивается в России из года в год», — считает руководитель «Политклуба» свердловского отделения «Сути времени» Алексей Банников.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла сообщил, что объем выплат в рамках продовольственной помощи малоимущим гражданам России может составить около 10 тысяч рублей на человека в год. Отметим, некоторые эксперты оценили это заявление положительно. Впрочем, и они отмечают мизерность предлагаемой малоимущим суммы.

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