Киев, 7 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Авдеевку могут обеспечить альтернативным электро‑ и водоснабжением, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает 7 июня Укринформ.

Anastasiya Fedorenko Авдеевка

По его словам, в связи с постоянными повреждениями линий электропередач и водопроводных труб, Киев планирует рассмотреть проекты об альтернативном обеспечении Авдеевки и Мариуполя электро‑ и водоснабжением.

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Черныш также добавил, что переключение городов на альтернативные источники электро‑ и водоснабжения может быть рассмотрено по всей линии фронта.

«Нужно провести поисковые работы, разработать проекты. Думаю, что мы сейчас будем этим вопросом заниматься, чтобы разобраться в том, возможно ли это сделать», — сказал министр.

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Напомним, районы Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции (ДФС) остаются одними из самых «горячих» точек в зоне ведения боевых действий в Донбассе. Так, с начала 2017 года не менее семи раз из-за обстрелов украинской артиллерией обрывались линии электропередач, что приводило к остановке ДФС и прекращению подачи электричества и воды в Авдеевку.