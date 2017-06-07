Москва, 7 июня, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В России в мае 2017 года индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 101,7% (в мае 2016 г. — 100,4%, с начала года — 102,9%), сообщали в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В мае значительно подорожала плодоовощная продукция. Из овощей и фруктов значительно выросли цены на капусту белокочанную — в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свёклу — в 1,2−1,3 раза, лимоны — на 11,1%, яблоки — на 7,5%. В тоже время огурцы подешевели на 26,4%, помидоры — на 11,5%, чеснок — на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи — на 0,2−3,6%.

Среди других видов продовольственных товаров на 1,1% подорожало мороженое, на 0,9% — сырки творожные, глазированные шоколадом.

Снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% — на рис шлифованный до 3,8% — на крупу гречневую.

Кроме того, на 2,5% стали дешевле национальные сыры и брынза, на 0,1−0,6% — говядина и свинина (кроме бескостного мяса), мясо птицы, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), сельди соленые, сыры сычужные, мука, чай, кофе в зернах и молотый, жевательная резинка, шоколад, карамель, пиво зарубежных торговых марок.

В мае отмечалось заметное увеличение цен на отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента. Так, цены на туфли женские, босоножки с верхом из искусственной кожи выросли на 2,3%, туфли детские (сандалеты) — на 1,3%, платья (сарафаны) летние для девочек — на 0,7%.

Среди других видов непродовольственных товаров на 1,3% подорожал уголь, на 0,7−0,9% — лопаты садовые, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, кремы для лица, отдельные виды строительных материалов (еврошифер, цемент тарированный, стекло оконное листовое).

В группе медикаментов и медицинских товаров значительное снижение цен зафиксировано на валидол — на 3,9%, сульфацетамид, поливитамины без минералов отечественные, офтан катахром — на 1,6−2,7%.

Кроме того, на 0,4−1,3% подешевели свежесрезанные цветы, газовое моторное топливо, персональные компьютеры, смартфоны, холодильники, машины стиральные.

В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 10,6%.

Среди видов услуг туризма и отдыха на 0,8−1,6% дороже стали обходиться поездки в Грецию, экскурсионные поездки в Финляндию и по городам Европы, городские автобусные экскурсии, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3%.

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