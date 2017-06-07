Хабаровск, 7 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Хабаровском крае начали строительство крупнейшего в истории региона свинокомплекса «полного цикла» и открыли современный инкубаторий на 320 тыс. яиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края В Хабаровском крае открыли новый инкубаторий «Племптицезавода Хабаровский»

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Объекты нового свинокомплекса разместятся на огромном участке размером в 134 гектара в Хабаровском районе. Реализует проект крупный сельхозхолдинг СКИФ. Производительность предприятия оценивается в 70 тыс. голов свиней, комплекс будет «полного цикла»: от выращивания кормов до реализации свинины и субпродуктов.

Для того, чтобы производить корма максимально хорошего качества, компания намерена проводить собственную селекционную работу в вяземском районе.

Стоимость проекта — 2,6 млрд рублей, из них 123 млн — региональная поддержка. На свинокомплексе будет создано 165 новых рабочих мест. Основные строительные работы инвестор планирует завершить в 2018 году.

«Это очень значимый для нашего региона проект. Сегодня мы обеспечиваем себя свининой только на 50%. Этого, конечно, недостаточно. С запуском свинокомплекса край сможет обеспечить себя свининой собственного производства на 60%», — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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Сегодня, 7 мая 2017 года, состоялось торжественное открытие нового инкубатория «Племптицезавода Хабаровский». Объект строился с 2015 года, его появления очень ждали. Стоимость строительства оценивается в 67 млн рублей, из них 20 млн — средства краевого сельскохозяйственного фонда.

Инкубаторий оснащен современным оборудованием, которое позволяет производить единовременную закладку яйца до 320 тыс. штук.

«Мы активно поддерживаем те сельхозпредприятия, которые вкладывают собственные средства в модернизацию производства. Более того: буквально на днях было принято решение об увеличении краевой поддержки на один десяток яиц с 2 до 4 рублей. Благодаря этому мы практически полностью обеспечиваем жителей региона яйцом собственного производства. Сегодня нашим птицеводам уже можно думать о выходе на рынки соседних регионов», — отметил Вячеслав Шпорт.

В настоящее время в Хабаровском крае проводится масштабная модернизация птицеводческих комплексов. Уже в ближайшей перспективе это обеспечит производство 340 млн. штук яиц ежегодно. К 2020 году обеспеченность населения края собственным яйцом, по подсчетам регионального Минсельхоза, вырастет до 100%. На каждого жителя будет приходится 260 яиц в год, что соответствует нормам рационального потребления.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край лидирует в ДФО по мерам поддержки инвесторов. Но эксперты называют и риски, с которыми могут столкнуться территории опережающего развития. Так, РПСМ предупреждает, что новые законы о ТОСЭР и СПВ, избавляющие резидентов от необходимости получать разрешение государства на использование иностранной рабочей силы, могут оставить без работы российских моряков. И не только моряков — закон отраслевых исключений не делает.