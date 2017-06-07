Севастополь, 7 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество (РВИО) не будет в этом году финансировать Крымский военно-исторический фестиваль, который пройдет в сентябре в Севастополе. При этом организация отдельно, но также в сентябре, проведет историческую реконструкцию в центре Севастополя, посвященную Крымской войне. Об этом ИА REGNUM заявил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Светлана Иванова ИА REGNUM Участники исторического фестиваля

Военно-исторический фестиваль в районе Федюхиных высот проводился в течение трех лет и собирал до 1300 участников. Реконструкторы исторических событий из России и стран СНГ на интерактивных площадках воспроизводили быт, амуницию, оружие, разных исторических периодов Крыма, со времен древнего Рима до советского периода. Организаторами фестиваля выступали министерство культуры РФ и РВИО.

Власти города обещали сделать его ежегодным и постоянно действующим. Фестиваль включен в туристский календарь Севастополя на 2017 год.

Мы отказались от финансирования Крымского фестиваля, потому что это огромные бюджетные средства. В первую очередь, на транспортировку, организацию лагеря. Три года его запускали, вливали средства. Теперь фестиваль зажил самостоятельной жизнью, он вполне может существовать за счет спонсорских привлеченных средств. Если у Севастополя, как у субъекта РФ, есть возможность содержать фестиваль — это замечательно», — сказал Кононов.

Он пояснил, что РВИО ежегодные расходы на проведение фестиваля составляли около 25 млн рублей.

Кононов считает, что в Севастополе должно сформироваться правило по аналогии с другими российскими фестивалями, которое заключается в том, что участники-реконструкторы самостоятельно несут расходы.

Реконструкция — это хобби, увлечение. Те, кто занимается военной историей, шьет себе форму, стреляет из ружей. И государство платить за увлечение не обязано», — говорит исполнительный директор.

Вместе с тем, он сообщил, что военно-историческое общество собирается провести историческую реконструкцию в Севастополе, посвященную Крымской войне. Она пройдет в сентябре на территории Исторического бульвара. Он не смог сказать, как согласуется заявленное мероприятие с фестивалем на Федюхиных высотах.

Также неизвестно, в каком из параллельных мероприятий будут участвовать более 300 севастопольских униформистов. В день проведения праздника Исторического бульвара 4 июня, на территории которого расположена знаменитая Панорама первой обороны Севастополя, не участвовал ни один из 20 севастопольских клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь лишь оказывал помощь по организации безопасности Крымского фестиваля, подвоза питьевой воды, медицинской помощи и другого. В прошлом году на эти цели из городского бюджета израсходовали 2 млн рублей.

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