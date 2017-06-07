Москва, 7 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Центр стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, подготовивший свой проект по реформам в России, предложил сократить госаппарат и затраты на него на 30% в 2018—2024 годах, пишет «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По данным издания, предложения команды Кудрина по реформе госуправления начали обсуждать в администрации президента РФ 6 июня. Уточняется, что эта тема оставалась наряду с внешнеполитическими инициативами полностью закрытой частью разработок команды Кудрина.

Полный текст программы ЦСР, переданной в мае президенту РФ Владимиру Путину, пока не опубликован. Согласно представленным на совещании в АП инициативам ЦСР, проектом заявлено создание новой управленческой культуры госслужбы.

Технические цели программы предусматривают повышение уровня цифровых процессов в госуправлении с 5−10% до 50% к 2024 году. Также предполагается снизить общую долю расходов на обеспечение работы госаппарата с 1,74% общих госрасходов до 2,5%.

Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться к 2024 году с 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6 (около 30%). Программа состоит из пяти блоков, один из которых предлагает идею «смешанной модели государственной гражданской службы», состоящей из трех ступеней.

Первая — срочные служебные контракты, вторая — система «карьерной» госслужбы и (существующий и сейчас), и третья — это «высший административный корпус»: гарантии, КПЭ и система стимулирования в них предполагается различной.

«Модели ценностей госуправления», которые будет культивировать новая система, предполагается закрепить и в неизбежном для такого рода разработок «Этическом кодексе» госслужбы.