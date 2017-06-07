Каракас, 7 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Компании Pirelli и Colgate Palmolive объявили о приостановке производства в Венесуэле, о чем ранее также объявила и General Motors (GM), между тем власти Венесуэлы объявили план «гарантирования стабильности» работников, сообщает информационное агентство EFE.

Неизвестный автор. Исход из Каракаса

Компания Pirelli 7 июня объявила через местные СМИ о том, что останавливает производство на заводе в Гуакара центрального штата Карабобо «на неопределенный срок» ввиду «неготовности» материалов для производства продукции.

Тем не менее, производитель шин со значительным китайским капиталом отметил, что его «договоренности со страной» требуют от него «сделать все возможное» для возобновления процесса производства.

Между тем, компания Colgate Palmolive, производящая продукты для полости рта и личной гигиены, 2 июня объявила остановку производственных линий по изготовлению средств для мытья посуды, мыла и других моющих средств из-за нехватки сырья, которое импортируется в Венесуэлу. Производство зубной пасты было приостановлено в феврале также по причине отсутствия сырья.

Эти случаи остановки производства дополнили ранее объявленное замораживание производства компанией General Motors Венесуэлы после «всеобъемлющего эмбарго» в отношении ее объектов, которое было установлено еще в середине апреля после начала двух судебных разбирательств в западном штате Сулия.

Министр труда Венесуэлы Франциско Торреальба заявил, что его ведомство находится в контакте с рабочими компаний GM и Colgate Palmolive для того, чтобы обеспечить непрерывность трудового графика работников данных заводов.

Между тем, относительно GM министр, не вдаваясь в подробности, заверил, что правительство Венесуэлы «не планирует» захватывать или экспроприировать завод, который ведет судебные тяжбы уже на протяжении 17 лет.

Совет директоров GM в своем заявлении сообщил, что его решение о прекращении производства в Венесуэле является «необратимым», и пожаловался на «отсутствие должного уважения судебного процесса и законного права на защиту».

Напомним, в настоящее время Венесуэла переживает длительный экономический кризис из-за резкого падения цен на нефть, от продажи которой она получала почти 96% своих доходов. И закрытие крупных промышленных предприятий угрожает усугубить экономические процессы в стране.

Так, американская авиакомпания United Airlines 5 июня заявила о прекращении с 1 июня прямых рейсов в Каракас из-за экономического кризиса и низкого спроса на билеты.