Москва, 7 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Дилеры Renault в России начали принимать заявки на новый кроссовер Koleos, автомобиль появится в центрах в июле 2017 года по цене 1 млн 699 тыс. рублей, об этом 6 июня сообщила пресс-служба компании.

Renault Koleos

На данный момент покупатели могут также заказать автомобиль в сетевом шоу-руме Renault. Сейчас для полноприводного кроссовера можно выбрать только бензиновые двигатели, объемом 2 л и мощностью 144 л.с. или 2,5 л и мощностью 171 л.с. Но с сентября 2017 года для полноприводного кроссовера будет доступен и 2-литрый турбированый мотор мощностью 177 л.с.

Сообщается, что все версии кроссовера получат интеллектуальную систему полного привода ALL MODE 4×4-i. Также на машине будет установлена бесступенчатая АКПП CVT X-Tronic, для бензиновых двигателей будет доступен клиноременной вариатор, для дизельного мотора — клиноцепный вариатор.

Общая длина автомобиля — 4672 мм, ширина — 1843 мм, колесная база составляет 2705 мм. Колеса выполнены на 18-дюймовых легкосплавных дисках. Оптика у автомобиля полностью светодиодная, дверца багажника оснащена электроприводом, для её открытия необходимо всего лишь провести ногой под бампером.

Автомобиль оснащен различными цифровыми технологиями, на передней панели установлен экран с диагональю 7 дюймов, а версии Premium будет установлен 8,7-дюймовый экран.

Напомним, в мае 2017 года СМИ сообщали, что кроссовер Renault Duster возглавил продажи компании в России по итогам апреля 2017 года. За обозначенный период было продано 3829 экземпляров автомобиля. На втором месте по продажам оказался Renault Kaptur, компания реализовала 2649 машин.