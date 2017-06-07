Якутск, 7 июня, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии допустили за 1,5 месяца 64 опоздания вылетов более, чем на 2 часа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, оба авиаперевозчика привлечены к административной ответственности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

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Так, «Якутию» оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержание 56 рейсов в период с 15 февраля по 5 апреля. «Полярные авиалинии» сильно отклонились от своего расписания 8 раз, и пока получили от надзорного ведомства только предупреждение.

Причинами опозданий с вылетами было отсутствие или неисправность резервных воздушных судов, что в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре сочли нарушением Воздушного кодекса России и федеральных авиационных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ВИМ-Авиа» задерживала в конце мая — начале июня свои дальневосточные рейсы на несколько суток, что стало причин жалоб в Росавиацию глав Магаданской области и Чукотки.

«Почему с ними скандально получается — они не умеют организовать свою работу в ситуации отмены рейсов», — комментировал ситуацию председатель общественной палаты Колымы Яков Радченко.

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