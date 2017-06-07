Пекин, 7 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 7 июня паритетный курс национальной валюты КНР к американскому доллару составил 6,7858. Таким образом, ЦБ КНР укрепил юань еще на 76 базисных пунктов.

23yy.com Юань

Укрепление китайской валюты регистрируется уже шестой рабочий день подряд. Юань прервал цепочку ослаблений в конце мая. По мнению аналитиков, причиной укрепления национальной валюты КНР стало заявление властей страны о планах по пересмотру методики расчета паритетного курса, пишет «Синьхуа».

В конце мая стало известно, что ЦБ КНР намерен учитывать циклический фактор при расчете паритетного курса, что положительно скажется на курсе национальной валюты КНР. Кроме того, в Пекине в очередной раз опровергли заявления западных экономистов об умышленной деноминации юаня со стороны властей с целью обеспечения высокого объема внешнеторгового оборота.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 2 июня паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,807 юаня за доллар. Накануне, 1 июня, национальная валюта КНР установила рекорд, укрепившись сразу на 0,8%.