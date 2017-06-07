Екатеринбург, 7 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждённое в отношении бывшего главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко уголовное дело передано в суд. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

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«Обвиняемый, будучи главой районной администрации Екатеринбурга, находясь на рабочем месте в своём кабинете получил взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство, при исполнении им муниципального контракта по благоустройству города», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, Александр Бреденко обещал в обмен на взятку не препятствовать подписанию актов о выполненных работах и проведения оплаты за них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель коммерческой фирмы, который выиграл в 2015 году муниципальный контракт на сумму 15 млн рублей по благоустройству города обратился в правоохранительные органы, сообщив, что высокопоставленный муниципальный чиновник требует у него взятку. Для раскрытия преступления сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области провели оперативно-розыскное мероприятие. В итоге 21 февраля 2017 года в результате произошла передача денег в рабочем кабинете чиновника, во время которой Александр Бреденко был пойман с поличным.