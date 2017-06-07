Анкара, 7 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. После объявления полицией Турции операции по борьбе с наркотиками было конфисковано свыше тонны героина на корабле в Суэцком канале, сообщает 7 июня Anadolu со ссылкой на источник.

stevepb Наркотики

Береговая охрана начала операцию 2 июня, после того как ей стала известно о крупной партии наркотиков, предназначавшаяся для сбыта в Турции.

Военнослужащие ВМФ задержали двух граждан Турции, перевозивших в десяти мешках 1071 кг героина.

Наркотическое вещество хранилось в замаскированных отсеках на борту судна, сообщает источник.

Операция была проведена в международных водах и по количеству изъятых наркотических веществ стала крупнейшей в современной истории Турции.

Напомним, наркоторговля является одной из ключевых проблем современного мира, по мнению некоторых аналитиков, преступными группировками создан такой запас наркотических веществ, который может реализовываться во всему миру в течение многих десятилетий, даже если полностью прекратится его производство.