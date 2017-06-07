Оренбург, 7 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Любая государственная материальная помощь малоимущим гражданам РФ нужна без сомнения. Главное чтобы деньги не выдавали на руки, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов, комментируя озвученный Минпромторгом объем выплат в рамках продовольственной помощи малоимущему населению.

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«У нас много людей малоимущих, употребляющих спиртное и эти деньги могут быть направлены не на поддержание уровня жизни, а на питие. Поэтому вариант с карточками заслуживает внимания», — считает оренбургский парламентарий.

По его мнению, для реализация этой инициативы необходимо открывать соответствующие отделы в торговых сетях. Должны быть невысокие цены на продовольственные и промышленные товары.

«Здесь много вопросов. Будут ли торговые сети этим заниматься? Здесь должна быть ясность», — сказал Фролов.

Он считает маловероятным то, что муниципалитеты займутся созданием магазинчиков для малоимущих на местном уровне. Представителям малого и среднего бизнеса также невыгодно открытие таких магазинов и отделов. Нет экономического интереса в занижении цены на продукцию. Если это и будут делать, то только крупные торговые сети по договоренности с Минпромторгом.

Депутат Заксобрания Оренбуржья, комментируя объем выделяемых средств, подчеркнул, что сумма в 10 тыс. рублей ежегодно на человека — ничтожно мала.

«Это не для благосостояния малоимущих, а только для их выживания», — сказал Владимир Фролов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках продовольственной помощи малоимущим ежегодно могут выделять 10 тыс. рублей на человека. Напомним, в 2015 году глава ведомства предложил ввести продовольственные карты покупателей для поддержки незащищенных слоев населения.

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