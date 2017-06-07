Париж, 7 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Ги Верхофстадт предложил упразднить Еврокомиссию, передает 6 июня Die Zeit.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

«Европейский союз нуждается в проведении серьезных реформ: время нас вынуждает, — пояснил он в интервью изданию. — Чтобы спасти Евросоюз, мы должны упразднить Еврокомиссию».

Верхофстадт предлагает вместо Еврокомиссии, где каждая страна ЕС имеет своего представителя, называемого комиссаром, создать небольшое по составу «Европейское правительство».

«Оно могло бы состоять из 12 — 15 человек и находиться под контролем Европарламента», — добавил он.

Верхофстадт подчеркивает, что сложная система взаимодействия между национальными государствами в ЕС должна быть упрощена.

«Новый ЕС должен быть более эффективным: меньше бюрократии, меньше регулирования, но больше полномочий, — считает он. — Граждане союза уже не хотят прежнего ЕС».

Ги Верхофстадт предложил заключить новый договор и внести поправки в нынешнее законодательство ЕС.

«На это способны только самые смелые, но если мы не пойдем на этот шаг, то мы потеряем ЕС», — подытожил депутат Европарламента.