Москва, 7 июня, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждена Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения, сообщается на сайте правительства РФ.

Джеймс Уэллс Чемпни. Урок

Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и юношеского чтения, базовые принципы, цели, задачи, основные направления формирования программы и этапы её реализации.

Основная цель программы — повышение статуса чтения, читательской активности и качества чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.

Концепция будет основой для разработки соответствующей подпрограммы государственной программы «Информационное общество (2011−2020 годы)».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь», который посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Ситуация с детским книгоизданием не является в нашей стране критической, но требует внимания государства», — сказал он.

Напомним, впервые фестиваль «Красная площадь», прошёл в 2015 году, став впоследствии ежегодным. Фестиваль приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.

В 2017 году более 400 издательств со всей России представили художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.