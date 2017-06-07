Астрахань, 7 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В Астрахани сегодня, 7 июня, горожане не смогли добраться до мест работы привычным маршрутом на троллейбусах. С самого утра горэлектротранспорт встал. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, транспорту не хватает электрического напряжения.

Volgadmin.ru Троллейбусы

Нехватку мощностей в муниципальном унитарном автобусно-троллейбусном предприятии Астрахани объяснили выходом из строя подстанций №2 и №4. Это и стало причиной временно ограничено движение городского электрического пассажирского транспорта.

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В Астрахани из-за ливней встали троллейбусы

«Возобновление троллейбусного сообщения планируется ориентировочно через 4−5 часов сразу, после ликвидации неисправностей на подстанциях», — добавили в горадминистрации.

Добавим, что в последний раз капитальный ремонт на подстанциях проводился более 35 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на линию троллейбусы не вышли и в июне 2016 года. Правда, произошло это из-за затопленных ливневой водой улиц. Несмотря на откачку воды на улицах, которую коммунальщики вели с самого вечера 7 июня, утром следующего дня горэлектротранпорт не ходил. На ряде участков дорог уровень воды превышал 20 сантиметров.

А годом ранее движение общественного электротранспорта было остановлено из-за отключения электроснабжения подстанций МУП «Автобусно-троллейбусное предприятие». Режим ограничения потребления электроэнергии по всем точкам поставки для АТП был введён поставщиком — ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в апреле 2015 года из-за многомиллионной задолженности за потребленный ресурс. Называлась сумма, превышающая 4 млн рублей.