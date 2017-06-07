Омск, 7 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. В Омской области срочная медицинская помощь потребовалась годовалому ребенку, проживающему в населенном пункте, отрезанном от мира паводком. Мальчика спасли сотрудники МЧС, доставив его в больницу, расположенную в 51 км от его дома.

Клод Моне. Паводок

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, 5 июня в 23:30 по местному времени спасателям позвонили родители мальчика. Они сообщили, что проживают в селе Большая Бича Усть-Ишимского района, с которым нарушено транспортное сообщение. Добраться в населенный пункт можно лишь с помощью плавсредств и высокопроходимой техники.

Между тем ребенку с подозрением на острую кишечную инфекцию требовалась госпитализация. Расстояние до ближайшего фельдшерского пункта в поселке Малая Бича составляет 14 км, однако обеспокоенные родители просили привезти к ним медицинского работника и госпитализировать мальчика в Усть-Ишимскую центральную районную больницу, находящуюся в 51 км от их дома.

В МЧС рассказали, что дежурная смена связалась со старшим омской аэромобильной группировки полковником внутренней службы Евгением Амельченко, который решил, что ребенка необходимо срочно доставить в лечебное учреждение. На помощь выдвинулась группа спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России под руководством новосибирца Армена Григоряна на автомобилях высокой проходимости (КамАЗ, УАЗ), взяв с собой лодку. Пока группа добиралась до Большой Бичи, начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области капитан внутренней службы Мария Лопарева поддерживала связь с родителями мальчика.

Медицинских работников встретили возле паромной переправы. Группа пересекла реку Иртыш, а затем, проехав по бездорожью до Крестов, пересела на лодку. Ситуацию осложнил сильный дождь, видимость была плохая. Однако медики добрались до места вызова и оказали ребенку необходимую помощь. После этого мальчика тем же путем повезли в медучреждение для госпитализации.

«Дорога в 51 километр была сложной и долгой, но к 4 часам утра мальчика доставили в районную больницу», — рассказали в областном главке МЧС.

В организации работы по доставке мальчика ночью из населенного пункта принимал активное участие диспетчер единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Усть-Ишима Илья Шнайдер. Он созванивался со спасателями, скорой помощью, организовал работу сотрудников паромной переправы и постоянно сообщал родителям о том, где находятся спасатели и медики.

По информации медиков, сейчас с ребенком все в порядке, он получает необходимое лечение.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омская область переживает паводок. По состоянию на утро 7 июня в регионе подтоплено четыре приусадебных участка в Черлакском муниципальном районе, 18 приусадебных участков в Большереченском муниципальном районе, 45 приусадебных участков в Усть-Ишимском муниципальном районе и 15 дачных участков на территории СНТ в Ленинском административном округе Омска.

В Усть-Ишимском районе уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 3 см и составляет 790 см. В ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 3−5 см. Нарушено автотранспортное сообщение с населенными пунктами Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи. Затруднено автотранспортное сообщение с населенными пунктами Большебичинского сельского поселения: Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича.

Готовность Омской области к осложнению паводковой обстановки контролирует Сибирский региональный центр МЧС России. Напомним, СРЦ МЧС направил из Новосибирска в Омскую область дополнительные силы спасателей с необходимой техникой и оборудованием для оказания помощи муниципалитетам.