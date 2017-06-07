Пекин, 7 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства настроено на дальнейшую совместную работу с Россией, несмотря на напряженную политическую обстановку. Об этом заявила старший советник по исследованиям и космическим операциям NASA Кэтлин Лоурини, передает 7 июня RT.

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По словам Лоурини, политический фон, безусловно, отчасти влияет на деятельность американского космического агентства, однако работа ведется в рамках задач, согласованных правительствами РФ и США. Советник выразила надежду, что договоренности останутся в силе, так как сотрудничество двух стран в этой области — «очень хорошее».

Выступая на международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017, Лоурини добавила, что между NASA и «Роскосмосом» сложились прекрасные партнёрские отношения, которые позволяют решать множество задач.

Напомним, в мае 2017 года американский астронавт, участник лунной миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин призвал NASA прекратить эксплуатацию Международной космической станции и полностью переключиться на программы по освоению Марса. По его мнению, выполнение всех миссий в околоземном пространстве NASA должно передать частным компаниям — SpaceX, Orbital ATK и Boeing, которые будут строить и использовать орбитальные станции независимо от МКС.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество использовать космос в мирных целях. В своем обращении, посвященном открытию конференции GLEX-2017, он заявил о том, что Китай готов укреплять сотрудничество в этой области со всеми странами мира.

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