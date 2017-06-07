Москва, 7 июня, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В России в 2016 году значительно снизились продажи алкоголя, в среднем, крепкие напитки стали покупать меньше на 40% по сравнению с показателем пятилетней давности, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Гвидо Рени. Пьющий Вакх (фрагмент). 1623

В стране в 2011 году было продано почти 1,51 млрд литров водки и ликёроводочной продукции, а в 2016 году — 930 млн литров. Среднее годовое потребление также существенно снизилось: с 10,9 литра до 6,6 литра на человека.

Согласно докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», самыми пьющими регионами стали Магаданская область (14,1 литра на душу населения), Москва (13,3 литра), Сахалинская область и Республика Коми (по 13 литров). На каждого жителя в этих регионах в год приходится 13 литров спирта.

Объемы продаж пива также снижаются: в 2011 году на каждого гражданина РФ приходилось 70,8 литра пива, а в 2016 году — 53,3 литра. По объемам купленного пива лидеры — Московская область (94,9 литра на душу населения), Республика Хакасия (84,3 литра) и Сахалинская область (82,8 литра).

Самые «трезвые» российские регионы — это республики Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии в год на душу населения продается 0,1 литра крепкого алкоголя, в Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 литра, в Республике Северная Осетия — Алания — 0,6 литра. Что касается пива, то меньше других его пьют в Ингушетии — 0,5 литра в год на человека.

Тем не менее, алкоголь в России продолжает оставаться одной из главных причин отравлений, в 2011—2016 годах было зафиксировано 147 тыс. 168 случаев острых отравлений от спиртосодержащей продукции. Из них летальным исходом завершились 41 тыс. 295 (28,1% случаев).

Чаще всего алкоголем травились в Курской области, Туве, Кемеровской области, Чувашии, Самарской, Рязанской, Иркутской областях. Всего в 2016 году превышение среднего уровня алкогольных отравлений было зафиксировано в 44 регионах. Чаще всего от отравлений погибали жители Магаданской, Пензенской и Новгородской областей.

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