Бразилиа, 7 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Бразилии 6 июня задержали бывшего президента Палаты депутатов Эдуарду Энрике Алвеша, который также был министром туризма в правительстве Дилмы Руссефф и Мишеля Темера, по обвинению в финансовых нарушениях в ходе строительства одного из стадионов, построенных в Бразилии для чемпионата мира по футболу 2014 года, сообщает El Periódico.

Fidh.org Арест

По данным федеральной полиции, Алвеш был задержан в рамках операции по расследованию коррупции и отмывания денег и обвиняется в получении незаконной премии в размере 77 миллионов реалов ($24 миллионов) на строительство стадиона Arena das Dunas в городе Натал на северо-востоке Бразилии.

Алвеш был задержан в своей частной резиденции в Натале, столице штата Рио-Гранде-ду-Норте.

Операция была проведена на основании признательных показаний, сделанных руководителями бразильской строительной компании Odebrecht по договору о сотрудничестве с органами юстиции в обмен на смягчение приговоров.

Данное расследование также связанно с крупным коррупционным скандалом в государственной нефтяной компании Petrobras, которая предоставляла выгодные контракты компании Odebrecht в обмен на взятки коррумпированным политикам.

Операция, осуществляемая федеральной полицией 6 июня, включала исполнение пяти ордеров на арест, один из которых был выдан на Алвеша, а другой также на бывшего президента Палаты депутатов Эдуарду Кунью, который находится в заключении с 2016 года за его участие в скандале с Petrobras.

«Из признаний лиц, сотрудничающих со следствием, а также благодаря обработанным налоговым документам, банковским счетам и телефонным звонкам подозреваемых, было установлено, что подозреваемые получили определенную финансовую помощь на проведение избирательной кампании в период с 2012 по 2014 год, что по сути было взяткой», — говорится в заявлении федеральной полиции.

Напомним, бывший депутат и глава парламента Бразилии Эдуарду Энрике Алвеш был одним из ключевых соратников президента Темера в правящей Партии бразильского демократического движения и видным лидером правящей партии в правительствах Луиса Игнасио Лулы да Сильва и его преемницы Русеф.

В настоящее время также идет расследование о незаконном финансировании избирательной кампании Русеф и Темера в 2014 году, связанное с коррупционными скандалами Petrobras и Odebrecht, что может привести к отставке действующего президента Бразилии второй раз подряд в пределах одного президентского срока и повлечь за собой серьезный институциональный кризис.